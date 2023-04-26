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Ardahan'da üreticiye 72 ton patates tohumu ve 100 ton kavılca tohumu dağıtıldı

AA

Ardahan'da üreticiye 72 ton patates tohumu ve 100 ton kavılca tohumu dağıtıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da "Alternatif Ürün Patates Üretimi farkındalığının Oluşturulması" projesi kapsamında 44 üreticiye 72 ton patates tohumu ile 199 üreticiye 100 ton kavılca tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından tarımın geliştirilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde program düzenlendi.

Çiftçilere patates ve kavılca buğdayı tohumunun dağıtıldığı programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, kentte bazı ürünlerin özellikle üretiminin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını ve bunlardan birinin patates olduğunu anlattı.

Ardahan'da geçmiş yıllarda patates üretimin son derece iyi olduğunu ancak gelinen noktada kaybolmaya yüz tutmaya başladığını ifade eden Cineviz, şunları kaydetti:

"Bu proje ile patates ürününün ilimizde yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. 72 ton patates tohumunu bugün üreticimize veriyoruz. Gayemiz aslında Ardahan'da geçmiş yıllardaki gibi yine bu ürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Zamanla azalan ve kaybolmaya yüz tutan ürünümüzün, biz tekrar eskisi gibi olması çabasındayız. Üretimin ardından 800 tona yakın bir hasadın beklentisi içindeyiz. Ardahan'ın özellikle bazı ürünlerde kendi kendine yetmesini amaçlıyoruz. Daha sonra çevre illere ve bölgesine ışık tutmasını hedefliyoruz."

Cineviz, kavılcada ise 199 üreticiye 100 ton tohumun dağıtımına başladıklarını belirterek, bu buğdayı daha çok geniş pazarlara ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Üretici Dursun Şeker de bu tür projelerin üretimi arttırdığına işaret ederek, "Devletimiz bu ve benzeri üretimlerde bizi yalnız bırakmıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah üretimde devlet ve millet olarak daha iyi yerlere geleceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve Vali Yardımcısı Semih Cembekli de katıldı.

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