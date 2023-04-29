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Ardahan'da ilkokul öğrencileri deprem bölgesindeki kardeş okulları için kermes düzenledi

AA

Ardahan'da ilkokul öğrencileri deprem bölgesindeki kardeş okulları için kermes düzenledi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki kardeş okulları için kermes düzenledi.

"Eğitimde Tek Yürek Projesi" kapsamında Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ile Şanlıurfa Viranşehir Gömülü İlkokulu kardeş okul olarak eşleştirildi.

Ardahan'daki ilkokul öğrencileri, deprem ve sel felaketlerinden etkilenen kardeş okullarındaki öğrenciler yararına kermes organizasyonu yaptı.

Okul binasında düzenlenen kermeste öğrenciler ile öğretmenlerin hazırladıkları yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelirin Viranşehir Gömülü İlkokulu'na gönderileceği belirtilirken, okulun müdürü Gürsoy Marancı, AA muhabirine, uzun zaman geçmesine rağmen depremzede kardeşlerini unutmadıklarını söyledi.

Marancı, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda öğrenci ve öğretmenler çok duyarlı davrandı. Vatandaşlarda ilgi gösterdi. Kendi çapında güzel bir etkinlik oldu. Gelirimizin tamamı bölgeye gönderilecek." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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