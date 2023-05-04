Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 2015'ten bu yana 157 bin 145 tır çıkış yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 2015'ten bu yana 157 bin 145 tır çıkış yaptı

AA

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 2015'ten bu yana 157 bin 145 tır çıkış yaptı

ARDAHAN (AA) - Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan açıldığı 2015'ten bu yana 157 bin 145 tır çıkışı yapıldı.

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli ticaret yolları arasında bulunuyor.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Kasım 2015'te faaliyete geçen gümrük kapısından, bugüne kadar 157 bin 145 tır çıkışı gerçekleşti.

- Kapıda uzun tır kuyrukları oluşuyor

Gümrük kapısında yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun tır kuyrukları oluşuyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluğun devam ettiğini söyledi.

Gümrük kapısının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından her geçen yıl daha çok tercih edildiğini ve bunun rakamlara yansıdığını anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Kapımız 2015 yılının son aylarında, yani kasım ayında açıldı. Açıldıktan sonra hareketlilik her yıl artarak devam etti. Bu yıl yani 2023'ün 3 ayında bile 2022 yılının ortalamasını geçtik. Dolayısıyla bu kapıdaki amaca uygun ticaretin daha fazla artması için artık lojistik merkezinin açılmasını talep ediyoruz. Aynı hareketlilik Türkgözü Gümrük Kapısı'nda da sürüyor. Çünkü bunda ana amaç, ihracatın sağlanmasıdır, ticareti kolaylaştırmaktır. Çalışmalarımız buna yönelik yapılıyor."

Demirci, 2015 yılının 2 ayında tır çıkış sayısının 439 olduğuna işaret etti.

Gürcistan'a, Orta Asya'ya açılan 3 kapıdan 2'sinin Ardahan'da olduğunu belirten Demirci, "Bu kapıların 2'si bizde, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapıları. Lojistik merkezinin açılmasıyla buraların daha da cazibesi artacak. Lojistik merkezi, firmaları daha rahatlatacak ve bizim için ekonomik hareketlilik olacak. Örneğin bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 21 bin 335 tır çıkışı oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'da kar ve sis ulaşımı aksatıyor
YEREL HABERLER Ardahan'da kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesine destekleri için vatandaşlara teşekkür etti
YEREL HABERLER Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesine destekleri için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.