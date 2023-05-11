Ardahan'da ata tohumu kavılca buğdayının filmi yapıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, "Anadolu buğdayının anası" olarak bilinen 13 bin yıllık kavılca buğdayının tanıtımı için kurumların katkısıyla hazırlanan filmin ilk gösterimi yapıldı.

"13 Bin Yıllık Ata Tohum Kavılcanın Damakta İz Bırakan Serüveni Projesi" kapsamında hazırlanan filmin tanıtımı, Ardahan Üniversitesi senato toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, burada yaptığı konuşmada, üniversite ve kamu işbirliğinin güzel bir örneği olan projeye katkısı olanlara teşekkür etti.

Proje ile kavılca buğdayının yaygınlaşmasını ve değerinin anlaşılmasını amaçladıklarını belirten Biber, "Bizim ve bölgemizin değeri olan bu buğdayın önemini ifade etmek için buradayız. Bu proje ve bu filmin amacı bu. Kavılcanın daha çok bilinmesini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaları önemsiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de kavılca buğdayı özelinde ata tohum mirasını gelecek nesillere aktarmayı kendilerine görev bildiklerini, bu gibi projelerle Ardahan'ın ve kente özgü ürünlerin tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından tanıtım filmi izlendi.

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