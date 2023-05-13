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Ardahan Valisi Öner'den şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti

AA

Ardahan Valisi Öner'den şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü dolayısıyla şehit Engin Türe'nin annesi İfaze Türe'yi Halil Efendi Mahallesi, şehit Maksut Aktaş'ın annesi Hoşnaz Aktaş'ı da Yeni Mahalle'deki evlerinde ziyaret eden Öner, annelerle sohbet etti.

Kendisi için şehit ailelerinin yerinin farklı olduğunu, her Anneler Günü dolayısıyla onları evlerinde ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Öner, "Anneler Günü'nde, evlatlarını bu aziz vatana şehit veren annelerimizi ziyaret ettik, acılarını paylaştık. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Temennimiz odur ki annelerimiz başka acı yaşamasın." diye konuştu.

Öner, daha sonra ziyaret ettiği Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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