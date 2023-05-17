Ardahan'da arıcılıktaki nektarın artırılması için üreticilere 1500 fidan dağıtıldı

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ARDAHAN (AA) - Soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli dört ırktan biri olan Kafkas arısının yaşadığı Ardahan'da, nektar oranının artırılması amacıyla üreticilere 1500 fidan dağıtımı yapıldı.

Çıldır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği programda, bölgedeki nektar oranlarını artırmak, bitkisel çeşitliliği korumak amacıyla arıcılara akçaağaç, huş, leylak ve akasyadan oluşan 1500 fidanın dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Merve Yılmaz, törende, ilk kez böyle bir etkinlik yapıldığını çünkü kentteki flora çeşitliliğinin artmasını önemsediklerini söyledi.

Yaklaşık 40 arıcıya dağıtılan 1500 fidanın, arıcılığa önemli katkı sunacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, "Kurum olarak tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışıyoruz. İlimiz Ardahan'ın bu alanlarda hak ettiği yerde olması için çabalıyoruz. Bu nedenle bugün de arıcılığın gelişmesi ve yaygınlaşması için fidan dağıtımı yaptık. Bu çalışmamız inşallah arıcılığa katkı sunacak." dedi.

Arıcılık teknikeri Ümran Avcı da bölgenin Kafkas arı ırkı merkezi olması dolayısıyla çalışmanın önemli olduğunu belirtti.

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