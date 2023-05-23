Ardahan'da askeri aracın devrildiği kazada 5 asker yaralandı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Kurtkale köyünün Meşelik mevkisinde devriye görevindeki askeri araç, şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki askerler V.O, M.K.Ç, A.Ş, B.Y. ve B.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan askerler, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Çıldır, ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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