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Ardahan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel kahvaltı çeşitleri tanıtıldı

AA

Ardahan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel kahvaltı çeşitleri tanıtıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla, kente özgü kahvaltı çeşitlerinin olduğu yöresel lezzetler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Ardahan Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda bir otelde “Ardahan Yöresel Kahvaltı” tanıtım programı düzenlendi.

Etkinlikte, kentin ketesi, mavişi, kaşar peyniri, balı ve benzeri yöresel ürenler yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının dünyada önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir olduğunu söyledi.

Uzmanların, geleneksel beslenmenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini aktardığını anlatan Dede, kente özgü yiyeceklerin tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

- "En az hamburger kadar kıymetli olmalı ketelerimiz"

Sağlıklı beslenme ve yöresel mutfakların önemini vurgulayan Dede, şunları kaydetti:

"Ayrıca geri dönüşüm açısından yine en çevreci ve en israfsız mutfaktır bizim mutfağımız. Kalan ekmekten, ekmek aşı yapar. Kalan pilavdan farklı farklı yiyecekler üretir. Kendi doğallığı içinde israfsız bir mutfaktır. En az hamburger kadar kıymetli olmalı ketelerimiz. En az pizza kadar değer görmeli kaymaklı gevreklerimiz. En az sağlıksız gazlı içecekler kadar önem görmeli kendi içeceklerimiz. Ayranımız, şerbetlerimiz, hoşaflarımız. Kendi kültürümüze kendi değerlerimize, yiyecek ve içeceklerimize, geleceğimiz, çocuklarımız için bir kere daha sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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