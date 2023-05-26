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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göle'de öğrenciler "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri"nde eğlendi

AA

Göle'de öğrenciler "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri"nde eğlendi

ARDAHAN (AA) - Göle ilçesinde öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri"nde eğlenceli zaman geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, yörenin geleneksel çocuk oyunlarının unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" düzenlendi.

İlçedeki futbol sahasında 2 gün süren etkinliklerde yaklaşık 600 çocuk farklı oyunlar oynadı, yarışmalara katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine, etkinliklere 350 ilkokul, 250 ortaokullardan katılım sağlandığını söyledi.

Yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Bayraktar, "Geleneksel çocuk oyunlarının unutulmaması, diri tutulması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Buradaki her okul kendi içinde yarışıyor. Derece alanlar ise kendi okullarını temsil etmek için Ardahan'da yapılacak turnuvaya katılacaklar. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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