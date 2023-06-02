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Ardahan'da hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

AA

Ardahan'da hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 8 büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince, Çıldır ilçesine bağlı Semihaşakir köyünde A.K'ye ait 8 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip yaparak olaya karışan şüphelileri tespit eden ekipler, 6 kişiyi merkeze bağlı Çağlayık köyünde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan M.Y, M.H. ve İ.Y. tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Semihaşakir köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs'ta A.K'ye ait 8 büyükbaş hayvan çalınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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