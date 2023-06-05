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Ardahan'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi düzenlendi

AA

Ardahan'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi düzenlendi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan ürünler sergilendi.

Yıl boyunca kursiyerlerin büyük emekle ortaya çıkardıkları ürünlerin yer aldığı sergi, Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, sergi açılışında, birbirinden kıymetli ve emek isteyen ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Yıl boyunca sabırla çalışmalar gösteren ve serginin oluşmasında emeği geçen kursiyerleri tebrik eden Bulut, "Bu hafta içinde düzenlenen etkinlikler bizim için çok önemli. Hayatın her döneminde yeni bilginin öğrenilmesi, becerilerin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Yolcu da sergideki ürünler hakkında davetlilere bilgi verdi.

Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı.

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