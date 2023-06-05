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35 ildeki 11 bin üreticiye "Uygulamalı Süt Hijyeni Eğitimi" verildi

AA

35 ildeki 11 bin üreticiye "Uygulamalı Süt Hijyeni Eğitimi" verildi

ARDAHAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkan Vekili Ali Gül, 35 ildeki 11 bin üreticiye 2016'dan bu yana "Uygulamalı Süt Hijyeni Eğitimi" verildiğini belirtti.

Ali Gül, AA muhabirine, tüketiciye sağlıklı ve hijyenik süt ulaşımı için 2016 yılından bu yana çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Eğitimlerde hedef kitlelerinin genellikle hayvan yetiştiricileri, süt üreticileri ile birliklerin olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Köydekiler, kırsaldakiler, kadın, erkek, genç girişimci olmak üzere hedef kitlemiz genelde geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Şu ana kadar hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Bugüne kadar 11 bin kişiye ulaştık. Bire bir ulaşarak yerinde eğitim, olumlu tepkiler aldı. Amacımız, tüketicilerimize sağlıklı, hijyen kurallarına uygun süt ve süt ürünlerinin ulaşmasını ve o şekilde beslenmelerini sağlamak. Bu eğitimler devam edecek. 35 ilde bu eğitimler gerçekleşti. Amacımız, 81 ilimizdeki üreticilere ulaşmak."

Gül, hayvancılığın yoğun olduğu ve eğitimlerin en çok yapıldığı illerin başında Ardahan, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Van'ın geldiğini dile getirerek, "Bu iller genellikle hayvan yetiştiricilerinin en revaçta olduğu bölgeler. Özellikle kadınlara yönelik talep oldu. Bu eğitimlerde çok güzel tepkiler aldık çünkü bu kadınlarımızın buna ihtiyacı var. En çok olumlu tepki aldığımız konu ise eğitimin yerinde olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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