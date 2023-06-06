Ardahan ve Kars'ta sağanak ile dolu etkili oldu

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ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Sağanağın yoğunlaştığı Merkez Cami, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bölgesi ile Kongre Caddesi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte yağışlar aralıklarla devam ediyor.

- Kars

Kars'ta da sağanak ve dolu etkili oluyor.

Kars-Ardahan kara yolunun Susuz mevkisinde etkili olan şiddetli dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

Beyaza bürünen yolda sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

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