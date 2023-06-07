Çıldır Gölü'nde Türkiye Çevre Haftası kapsamında temizlik yapıldı

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nde "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla çöp temizliği yapıldı.

Kışın buzla kaplı yüzeyinde atlı kızak gezintisi ve eskimo usulü balık avcılığı yapılan gölün Ardahan tarafındaki Sosyal Tesisler mevkisinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Vali Hüseyin Öner, Çıldır Gölü çevresinde temizlik için toplandıklarını söyledi.

"Temiz deniz, temiz dünya" temasında çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak için ülke genelinde etkinlikler yapıldığını belirten Öner, "Amacımız çevremizin ve su kaynaklarımızın korunmasını sağlamak. İlimizin en önemli değerlerinden biri olan Çıldır Gölü içinde etkinlik yaptık. Bu ve benzeri etkinliklerle Çıldır Gölü'nün korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, Vali Öner de vatandaşlarla halay çekti.

Program, çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödül verilmesi ve yüz boyama etkinliğiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.