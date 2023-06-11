Ardahan'dan öğretmen ve öğrenciler yurt dışı deneyimi yaşadı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Erasmus+Projeleri Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitimi Akreditasyonu kapsamında 6 öğretmen ile 21 öğrenci yurt dışına gitme imkanı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut'un da katılım sağladığı 5 günlük yurt dışı programında, Ardahan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile Ardahan Fen Lisesinden öğrenci ve öğretmenler Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentini yakından tanıma fırsatı buldu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Bulut, AR-GE birimi olarak hazırladıkları "Kültürel Mirasımızı Keşfederken: Ardahan'dan Gostivar'a" projesi kapsamında kardeş ülkenin kültürünü ve eğitim sistemini yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Gezide, resmi dili Türkçe olan Uluslararası Vizyon Üniversitesini de ziyaret ettiklerini ifade eden Bulut, "Müdürlüğümüz ve Kuzey Makedonya arasında kurulan gönül köprüsünü önemli görüyoruz. Ziyaret ettiğimiz akademisyenleri Ardahan'a davet ettik. Kuzey Makedonya'daki eğitim kurumu yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin Ardahan'a gelmesi hem kurumlar arası işbirliğini güçlendirecek hem de daha fazla kültürel ve eğitimsel paylaşımın gerçekleşmesini sağlayacaktır." dedi.

Bulut, bu tür ziyaretlerin öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası eğitim olanaklarına erişimini artırıp Ardahan'ın uluslararası alanda tanıtımına katkıda bulunacağını dile getirdi.

Katılımcıların Erasmus+ programıyla Ardahan'ı ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme fırsatı yakaladığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bu projeler, öğrencilerimizin kültürel farkındalıklarını artırırken aynı zamanda onları küresel vatandaşlar olarak yetiştirmektedir. Ardahan ilimizin eğitim alanında sağladığı ilerlemeyi ve uluslararası işbirliğini göstermektedir. Müdürlük olarak öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu tür uluslararası projelerde destek olmaya ve yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz."

Bulut, Ardahan'ın eğitim ve kültürel zenginliklerinin dünya ile paylaşılması ve bu tür projelerin sürdürülebilirliği için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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