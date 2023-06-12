FETÖ mensubu çift, tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da FETÖ mensubu karı koca, tır dorsesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda güvenlik birimleri, durdurdukları tırda arama yaptı.

Ekipler, tırın dorsesinde FETÖ soruşturması kapsamında 2018 yılında haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilen N.D ile eşi N.D'yi buldu.

İki zanlı ile tır sürücüsü S.K, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Tır sürücüsünün göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

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