Ardahan'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da popülasyonunun artması için 600 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Malatya'dan getirilen keklikler için Çıldır ilçesinde program düzenlendi.

DKMP Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerince araçlarla Kura Nehri havzasına taşınan 600 keklik, doğaya bırakıldı.

Programa, Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, DKMP Ardahan Şube Müdürü Fatoş Okulu ve görevliler katıldı.

Okulu, daha önce de 400 kınalı kekliğin doğaya bırakıldığını belirtti.

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