Ardahan'da tedavisi tamamlanan porsuk doğaya bırakıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yol kenarında yaralı ve bitkin halde bulunun porsuk, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.
Çıldır ormanlığında 12 gün önce vatandaşlarca yaralı ve bitkin halde bulunan porsuk, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Ardından Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen porsuğun, 12 günlük tedavisi tamamlandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince, bulunduğu bölgeye getirilen porsuk, güvenli şekilde doğaya bırakıldı.