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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler tatilde uyku tulumu ve battaniye üretip para kazanıyor

AA

Öğrenciler tatilde uyku tulumu ve battaniye üretip para kazanıyor

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tatilde de uyku tulumu ve battaniye üretip para kazanıyor.

Okulun Moda Tasarım Teknolojileri Bölümünde, öğretmen ve usta öğreticiler ile atölyede daha önce yastık, yorgan, perde, nevresim takımı ve iş ile mutfak önlüğü üreten 39 öğrenci, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için uyku tulumu ve battaniye üretimine başladı.

Afet bölgesinin yanı sıra kentten kişiye özel ve toplu siparişler de olunca üretim durmadan devam etti.

Son bir yılda okulun döner sermayesine 800 bin lira kazandıran öğrenciler, kentteki kişi ve iş yerlerinden gelen taleplere karşılık vermek için tatil dönemine girilen bugünlerde de mesai yapıyor. İşin durumu ve yoğunluğuna göre öğrenciler, döner sermayeden saatlik ücret alıyor.

- "Okul olarak üretmeye devam edeceğiz"

Okul müdürü Osman Erdem, AA muhabirine, meslek lisesinin, ruhuna uygun şekilde çalıştığını ifade ederek, "Kışın, eğitim öğretim döneminde deprem bölgesine tulum üreterek gönderdik. Daha sonra ise kent merkezinden talep aldık. Bu taleplere karşılık vermek için öğrencilerimiz tatilde de çalışacak. Hem üretecek hem para kazanacaklar. Okul olarak üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kentteki taleplerin doğasever ile dağcılardan geldiğini anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz uyku tulumları, -20 dereceye kadar dayanıklı. Sıfırın altında 20 derecede sizi korur. Talep olduğunda, bir öğrencinin gün içinde başladığı mesai, saat 22.00'yi bulabilir. Sipariş tamamlandıktan sonra ayrılır. Tatilde ise öğrenci kendi isteği ile gelir çalışır. Saat başı yapılan çalışmada bir öğrenci aylık ortalama 2 bin lira kazanır. Bu iş yoğunluğuna göre değişebilir."

- "Kişiye özel, tasarımı bize ait"

Bölüm Şefi Sevilay Erdem de birçok alanda üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Biz gelen talepler üzerine kişiye özel, tasarımı bize ait olmak kaydıyla uyku tulumu ve battaniye üretmeye başladık. Bu süreçte gelen taleplere karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yağmur Büyükbaş ise bölümde kendini geliştirme imkanı bulduğunu ve böyle bir okulda okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendimi geliştiriyorum, hayatıma yeni şeyler katıyorum. Eğitim ve geleceğim için de yeni adımlar atıyorum. Aynı zamanda para da kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

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