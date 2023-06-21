Türkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu oluştu

ARDAHAN (AA) - Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyor.

Söz konusu kapılardaki tır kuyruğunun Gürcistan tarafından kaynaklandığı bildirildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, tır kuyruğunun her iki kapıda da oluştuğunu söyledi.

Aktaş'ta daha fazla yoğunluk oluştuğunu, özellikle Gürcistan tarafında iki katına çıktığını belirten Demirci, "Son günlerde oluşan yoğunluğun bizimle bir ilgisi yok. Yani bizim taraftan kaynaklı bir durum değil. Gürcistan tarafının yaptığı işleme bağlı bir durum. Özellikle Gürcistan tarafından bize göre iki kat yoğunluk var görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

Demirci, Türkiye tarafında tırların işleminin aksamaması için 24 saat esasına göre çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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