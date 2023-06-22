Ardahan'da 18. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri yarın başlıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bu yıl 18'incisi düzenlenecek Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri yarın başlıyor.

Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam, Dursun Akçam Kültür Evi'nde gazetecilere, programın 18'incisini düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliklere ilk olarak il dışından gelen misafirlerin karşılanmasıyla başlanacağını belirten Akçam, şunları kaydetti:

"Her etkinlikte olduğu gibi önceliğimiz, bölgemizi ve kültürümüzü tanıtmak. İlimiz zengin kültüre sahip, bunu etkinliklerle değerlendirmek istiyoruz. Şimdiden Türkiye'nin birçok yerinden etkinlik kapsamında geleceklere teşekkür ediyoruz. Önceki etkinliklerdeki gibi misafirlerimize Ardahan'ın kültürünü ve tarihini anlatacağız. Bizler siyasetten uzak bunun mücadelesini veriyoruz."

Akçam, etkinliğe Ardahanlıları davet etti.

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