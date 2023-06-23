Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kadın yaralandı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Büyüksütlüce köyü bölgesinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Merada hayvan otlatan Medine Irmak (41), korunmak için girdiği çadıra yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, burada tedavi altına alındı.

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