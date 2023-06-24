Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kentte etkili olan sağanak bazı noktalarda doluya dönüştü.



Ardahan-Artvin arası dolu nedeniyle beyaza büründü, yağış özellikle Sahara ve Bülbülan mevkilerinde yoğunluk gösterdi.



İl Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Turgay Şişman, AA muhabirine, bölgede son günlerde sağanak ve dolu yağışının etkili olduğunu belirterek, kendilerine tarım arazilerinin zararı konusunda şu ana kadar gelen olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.



Ardahan'dan Artvin'e giden Gülşen Köksal ise Sahara mevkisinin dolu ile beyaza büründüğünü, sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

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