Ardahan'da Koop-İş sendikası üyeleri bir araya geldi

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ARDAHAN (AA) - Koop-İş Sendikası Ardahan Şubesi üyeleri, milletvekili ve yöneticilerle bir araya geldi.

Sendikanın bir otelde düzenlediği programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Koop-İş Trabzon Şube Başkanı Haydar Boğuşli, üyeler ve aileleri katıldı.

Milletvekili Koç, burada yaptığı konuşmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan bazı işçilerin 10 aylık çalışma sürelerinin 12 aya çıkması dolayısıyla programın düzenlendiğini söyledi.

Bunu işçilerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Koç, "Taleplerinize ilişkin verdiğimiz sözleri unutmadık. Sadece bir ay geçti. Bir aylık görüşmelerde sonuç aldık ve bugün burada müjdemizi veriyoruz. Bunun için başta sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize teşekkür ediyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da bugün işçiler adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



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