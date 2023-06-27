Doğu Anadolu'daki 4 ilde bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'daki 4 ilde bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

AA

Doğu Anadolu'daki 4 ilde bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

ERZURUM (AA) - Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri yapıldı.

Ardahan'da polis ekiplerince, başta Ardahan-Göle, Artvin ve Kars noktaları olmak üzere kent genelinde sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı.

Ekipler, kent merkezinin bağlantılı ana yollarında dron destekli denetim yaptı.

Ardahan Otogarı'nda yapılan denetimlerde ise sürücülere kolonya, araçlardaki çocuklara şeker ikram edildi, trafik kuralları anımsatıldı.

- Erzincan

Erzincan'da, Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince, sürücülere, trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli, D200 kara yolu Kızıldağ yolundan Erzincan istikametine seyir halindeki araç sürücü ve yolcularına, çay ikramında bulunularak mola vermelerini sağladı.

- Ağrı

Ağrı'da da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü trafik timlerince bayram tatilinin ilk gününden bu yana denetimler yapılıyor.

Sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında denetim yapan ekipler, 'Gözünü Yoldan Ayırma, Sevdiklerinin Gözünü Yolda Bırakma' sloganıyla sürücü ve yolcuları uyarıyor.

Ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemerlerini takmaları, trafik ve hız kurallarına uymaları, yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bayram süresince sürücülerin görebileceği işlek noktalara uyarı ve bilgilendirme pankartları asan ekipler, denetimlerde sürücü ve yolculara el broşürleri dağıtıyor.

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için denetim ve kontrollere aralıksız devam eden ekipler, sürücü ve vatandaşların bayramını kutluyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığınca 16 bin sürücü ve vatandaşa trafik kurallarına uymaları konusunda kısa mesaj yoluyla uyarı yapıldı.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de trafik denetimlerini sürdürüyor.

- Kars

Kars'ta da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri için denetimlerini dron desteğiyle yaptı.

Kentin giriş ve çıkış noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimi sıklaştırdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlerde, vatandaşlara emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya önceliği kuralları hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi yoğunlaştı
YEREL HABERLER Ardahan'da bıçakçıların "Kurban Bayramı" mesaisi ...
Ardahan'da Koop-İş sendikası üyeleri bir araya geldi
YEREL HABERLER Ardahan'da Koop-İş sendikası üyeleri bir araya geldi
Ardahan'da çarpışan iki tırın sürücüleri yaralandı
YEREL HABERLER Ardahan'da çarpışan iki tırın sürücüleri yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.