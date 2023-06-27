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Ardahan Valisi Öner ve Kars Valisi Öksüz, gazi ve şehit yakınlarıyla bayramlaştı

AA

Ardahan Valisi Öner ve Kars Valisi Öksüz, gazi ve şehit yakınlarıyla bayramlaştı

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, beraberindeki eşleriyle Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret edip bayramlaştı.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir'i Karagöl Mahallesi'ndeki evinde eşi Mine ile ziyaret eden Vali Öner, bir kez daha bayramda buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şehit ailelerinin kıymetli birer emanet olduğunu belirten Öner, "Devlet olarak her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimize kapımız, gönlümüz açık. Şehitlerimizin, ahirete intikal eden gazilerimiz ve hayatta olan gazilerimizin, devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı yeri vardır. Allah sizlere başka kederler yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum." dedi.

Aile olarak ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getiren Göydemir'de Vali Öner ve eşine teşekkür etti.

-Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'de beraberindeki eşiyle 2017 yılında Diyarbakır/Ergani'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Polis Memuru Engin Yılmaz'ın ailesini Kurban Bayramı vesilesiyle ikamet ettikleri Arpaçay'da ziyaret etti.

Aileyle bayramlaşan Öksüz, şehit ailelerinin, aziz şehitlerin emaneti olduklarını belirterek, valilik ve devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Şehit babası Ömer Yılmaz'da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, Vali Öksüz'e teşekkürlerini iletti.

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