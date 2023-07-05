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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da devam eden şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AA

Ardahan'da devam eden şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da şap hastalığının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Hastalık nedeniyle kent merkezi ve 5 ilçedeki uzmanlarca aşı ve dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor.

Şap Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri de karantinaya alınan alanlarda çalışma yürütülüyor.

Uzmanlar, merkeze bağlı Çalabaş köyü yaylasında vatandaşlarla görüşüp hastalığının önlenmesi hususunda teknik bilgiler paylaştı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, tarım ve hayvancılığın Ardahan için önemli olduğunu belirterek, bu nedenle şap hastalığıyla ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Uzman ekiplerin konuyu yakından takip ettiğini dile getiren Öner, "Bu manada birçok noktada yayılımı önlemek için karantina uygulamasını başlattık. Bu süreçte, aldığımız önlemler doğrultusunda eski yayılma kırıldı. İnşallah yakın bir zamanda hastalığın tamamen ortadan kalktığını göreceğiz." dedi.

- 255 bin büyükbaş hayvanın aşısı tamamlandı

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de kısa sürede kentin gündeminde şapı çıkaracaklarını vurguladı.

Aşılama ve karantina işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Cineviz, "İlimizde nisan ayında tespit edilen SAT-2 hastalığı ile karantina ve aşılama faaliyetlerimiz devam etmektedir. 255 bin büyükbaş hayvanımızın bu anlamda aşısını tamamladık. Nispeten bazı vakalarda ağır seyrediyor. Bu da yüzde 1-2 seviyelerinde. Bugün yaptığımız çalışmada ise durumun çok kötü olmadığını gördük. Çok yakında hastalığın sönmesine ilişkin kanaatimiz var. Hastalığın inşallah ilimizin gündeminde çıkacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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