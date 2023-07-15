Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 16:51
        Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı

        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi ağır yaralandı.

        T.A. idaresindeki 75 AAH 473 plakalı otomobil, Ardahan-Ardanuç kara yolu Yalnızçam Hasköy mevkisinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki U.A. yaralandı.

        Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ardahan'da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Ardahan'da silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Atatürk silüetine pandemiden sonra bulut engeli
        Atatürk silüetine pandemiden sonra bulut engeli
        Liseli Oğuzhan, hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesiyle öldü
        Liseli Oğuzhan, hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesiyle öldü
        Ardahan il genelinde şap karantinası
        Ardahan il genelinde şap karantinası
        Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
        Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
        Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı
        Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı