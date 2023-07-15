Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi ağır yaralandı.
T.A. idaresindeki 75 AAH 473 plakalı otomobil, Ardahan-Ardanuç kara yolu Yalnızçam Hasköy mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki U.A. yaralandı.
Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.