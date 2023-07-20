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        Ardahan'da 108 bin 512 kök kenevir imha edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:35
        Ardahan'da 108 bin 512 kök kenevir imha edildi

        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 108 bin 512 kök Hint keneviri imha edildi.

        Çıldır İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği ile ilçeye bağlı Kurtkale köyü bölgesindeki boş arazide yaptığı taramada, kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri tespit etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde 108 bin 512 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

        Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.

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