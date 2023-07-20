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        Ardahan'a gelen ANALİG voleybolcuları kortej yürüyüşü yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:43
        Ardahan'a gelen ANALİG voleybolcuları kortej yürüyüşü yaptı

        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yarın başlayacak Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol yarı final müsabakaları için kente gelen sporcular kortej yürüyüşü yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen korteje, 20 ilden 24 takım katıldı.

        Kongre Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, burada yaptığı konuşmada, sporcuları kentte misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Amaçlarının centilmence, sorunsuz bir final yapmak olduğunu belirten Demir, "Hepinize başarılar diliyorum. Son yıllarda ülkemiz adına büyük başarılara imza attık. Bu başarılar sizler için örnek olmasını istiyoruz. Nice dünya ve olimpiyat şampiyonlukları için hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Demir, sporcuların Ardahan'da kaldıkları süre zarfında kentin tarihi mekanlarını görme şansını bulacaklarını da sözlerine ekledi.

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