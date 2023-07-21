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        Bayburtlu öğrenciler "Anadoluyuz Biz Projesi" ile Ardahan'da

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 20:24
        Bayburtlu öğrenciler "Anadoluyuz Biz Projesi" ile Ardahan'da

        ARDAHAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında Bayburt'tan Ardahan'a gelen 40 lise öğrencisi, Vali Hüseyin Öner'le buluştu.

        4 günlük proje kapsamında kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen öğrenciler, Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi ve Çıldır Gölü gibi yerleri görme fırsatı buldu.

        Öğrenciler, daha sonra Kura Nehri kıyısında Vali Hüseyin Öner ile buluştu, kentin tarihi ve turizmi hakkında bilgi aldı.

        Ardahan'ın özellikle tarihi ve doğasıyla bilinmesi ve tanınması gereken bir yer olduğunu belirten Vali Öner, "Sizleri burada misafir etmek bizi mutlu etti. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde, kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projeyi önemsiyoruz. Her bölgenin olduğu gibi bizim de kendimize özel güzelliklerimiz ve değerlerimiz var. Bunlar sizin için güzel bir fırsat olmuştur." diye konuştu.

        Vali Öner, daha sonra misafir öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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