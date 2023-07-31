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        Ardahan'da muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:21
        Ardahan'da muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtıldı

        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtıldı.

        Vali Hüseyin Öner, Milli Egemenlik Parkın'da düzenlenen etkinlikte vatandaşların muharrem ayını kutladı.

        Her yıl düzenlenen etkinliğin bu yılda tekrarlandığını hatırlatan Öner, "Aşure günü, dinimizde kutsal bir gün. Ardahan'da uzun bir süredir de gelenek haline geldi. Muhakkak aşure programı yapıyoruz, burada vatandaşlarımızla buluşuyoruz." dedi.

        Vali Öner, muharrem ayının bolluk, bereket getirmesini temenni etti.

        Konuşma sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

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