Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu Ardahan'da suyu azalan Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da suyu azalan Kura Nehri'nde kum adacıkları ve yosunlar oluştu.

Yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği kentteki Kura Nehri'nin suyu büyük oranda azaldı.

Yosun ve kum adacıklarının oluştuğu nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oluyor.

Vatandaşlardan Hakan Köksal, AA muhabirine, 5 yıldır bu kentte yaşadığını belirterek, "Kura Nehri'nin suyunun bu kadar azaldığına ilk kez şahitlik ediyorum." dedi.