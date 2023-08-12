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        Ardahan'da "20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:13
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        Ardahan'da "20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı
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        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da üretilen tescilli çiçek balının tanıtılması amacıyla düzenlenen "20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı.

        Tarihi Ardahan Kalesi'nde aşıkların söyleşisi ile başlayan festivalde, yerel sanatçılar sahne aldı.

        Festivale, yerel halkın yanı sıra İstanbul ve çevre illerden de katılım gerçekleşti.

        Vali Vekili Şahin Demir, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Kente ait değerlerin tanıtımında bu tür etkinliklerin önemli rol oynadığını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Ardahan sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan çok önemli bir yere sahip. Her ilin kendine göre birtakım güzellikleri, coğrafi özellikleri, kültürel değerleri, üretim değerleri oluyor. Bu ürünlerin değerlerin tanıtılması, hak ettiği değeri kazanması, toplumda ulusal ve uluslararası ölçekte gerçek değerine ulaşması için işlenmesi gündeme getirilmesi gerekmektedir. Bünyesinde birçok değeri bulunduran bu zenginliklerin hak ettikleri yeri bulabilmesi için tanıtmamız gerekmektedir."

        Bal üreticilerinden Korkmaz Deniz, kentte üretilen balın kendileri için çok önemli olduğunu ve festivalde ballarının tanıtımını yaptıklarını aktardı.

        İki gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek festival, halk ozanları ve yerel sanatçıların dinletisi ile devam etti.

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