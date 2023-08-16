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        Ardahan Valisi Çiçek'in ilk ziyareti şehit ailesi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:37
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        Ardahan Valisi Çiçek'in ilk ziyareti şehit ailesi oldu
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        ARDAHAN (AA) - Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliğine atanan Hayrettin Çiçek, bugün görevine başlamasının ardından ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

        Şehit İnan Akçam'ın il merkezindeki ailesini ziyaret ederek, bir süre sohbet eden Çiçek, şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını söyledi.

        Ziyarette Akçam'ın annesi Birgül Akçam ve aile yakınlarıyla bir araya gelen Çiçek, "Başta şehidimiz İnan Akçam olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şehit ailelerimize başka acılar yaşatmasın. İnşallah görev süremiz boyunca şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimizle sürekli bir araya gelmeye gayret edeceğiz." dedi.

        Çiçek, daha sonra Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

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