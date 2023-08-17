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        Ardahan'a İstanbul'dan uyuşturucu getireceği iddiasıyla bir kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 19:04
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        Ardahan'a İstanbul'dan uyuşturucu getireceği iddiasıyla bir kişi yakalandı
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        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı, İstanbul'dan Ardahan'a uyuşturucu getirmek istediği bilgisine ulaştı.

        Düzenlenen operasyonda, O.A. adlı şüpheli takip sonucu yakalandı.

        Üzerinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucuda kullanılan aparatlar ile yakalanan O.A. hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

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