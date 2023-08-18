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        Ardahan'da "bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 21:51
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        Ardahan'da "bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı
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        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" başladı.

        Genellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sinekler, Ardahan Kalesi çevresinde de görülüyor.

        Ardahan Köprüsü bölgesinde akşam saatlerinde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

        Geçen yıl da aynı bölgede toplanan sineklerin "ölüm dansını" yaklaşık bir hafta sürdürmesi bekleniyor.

        Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor.

        Bölgeden geçenler, kısa sürede sayısı artan mayıs sineklerinin uçuşlarını izledi.

        Bölgede arkadaşlarıyla bisiklet süren Enes Özer, burada sürekli gezdiklerini anlatarak, "Bugün bu manzarayı gördük. İyi ki görmüşüz. İzlemeye değer. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok ilginç." ifadelerini kullandı.

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