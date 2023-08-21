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        Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:13
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        Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor
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        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran türlerin "ölüm uçuşu" devam ediyor.

        Genellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sinekler, Ardahan Kalesi çevresinde de görülüyor.

        Ardahan Köprüsü bölgesinde önceki gün başlayan ve akşamları aydınlatma lambaları etrafında toplanan kelebeği andıran türlerin, "ölüm dansını" izlemek ve görmek amacıyla vatandaş alana geliyor.

        "Bir günlükler"in uçuşlarını izleyen Hakan Köksal, AA muhabirine, 4 gün önce söz konusu manzaranın yaşanmaya başladığını söyledi.

        Olayın özellikle Ardahan Köprüsü çevresinde gerçekleştiğini belirten Köksal, "Manzara çok güzel. Yürüyüş yapıp aynı zamanda bunları izliyoruz. İzlemeye değer bence. Bilmeyenlerin gelip bizzat izlemesini tavsiye ederim." dedi.

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