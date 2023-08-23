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        Ardahan İl Özel İdaresi konkasör tesisi kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:34
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        Ardahan İl Özel İdaresi konkasör tesisi kurdu
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        ARDAHAN (AA) - Ardahan İl Özel İdaresi bünyesinde, altyapı maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla konkasör(Büyük taşları veya kayaları parçalamak için kullanılan taş kırma eleme tesisi) faaliyete geçirildi.

        Ardahan-Artvin kara yolunun Özel İdare Tesisleri mevkisinde açılışı yapılan tesis, saatte 150 ton 4 çeşit agrega(betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) üretebilecek.

        Vali Hayrettin Çiçek, açılışta, tesisin Ardahan için çok önemli olduğunu belirterek, köylere yönelik altyapı çalışmaları için önemli bir yatırım yapıldığını ifade etti.

        Çiçek, tesiste emeği olanlara teşekkür etti.

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da köylere daha kaliteli hizmet götürmeye çalışacaklarını kaydetti.

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