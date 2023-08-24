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        Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:07 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:07
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        Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        K.K. yönetimindeki 31 AGB 085 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Artvin yol ayrımı kavşağında henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HB 7317 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü K.K. ile otomobildeki V.Y. ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        V.Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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