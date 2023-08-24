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        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı 1 Eylül'de açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:05 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:05
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        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı 1 Eylül'de açılacak
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        ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH/ANIL AYDIN - Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) 2021'de başlanan çalışmalar tamamlandı.

        Çift giriş-çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra restoran, satış mağazası ile personelin kullanacağı lojmanların da yer aldığı Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan Gürcistan sınırındaki gümrük kapısı, son teknolojik imkanlarla donatıldı.

        Kapıdan günlük 500 tırın geçeceği öngörülüyor.

        Fiili olarak 1995 yılında hizmet vermeye başlayan gümrük kapısında, daha iyi hizmet sunulması için TOBB tarafından 2021'de modernize çalışmaları başlatılmıştı.

        - "24 bin metrekare alana sahip"

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmaların tamamlanması dolayısıyla 1 Eylül'ü açılış tarihi olarak belirlediklerini söyledi.

        Açılışın Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapılacağını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

        "Ülkemize yakışan bir gümrük kapısına daha sahip olacağız. Bütün modern imkanlardan yararlanacağımız bir kapı. Gümrük kapısı 24 bin metrekare alana sahip. Bu alanın yaklaşık 8 bin metrekaresi yeşil alandan oluşacak. Ülkemize ve Ardahan'ımıza hayırlı olsun."

        Demirci, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda önceki yıllarda altyapı yetersizliği nedeniyle çok şikayet aldıklarını belirterek, modernizasyonla artık şikayetlerin sona ereceğini dile getirdi.

        TOBB olarak Gürcistan sınırında daha önce Ardahan'da Çıldır-Aktaş, Artvin'de Sarp kapılarını modernize ettiklerini hatırlatan Demirci, "1 Eylül tarihinde ise Kafkaslar ve Orta Asya'ya Türkgözü ile merhaba diyeceğiz. Türkiye'nin yeni yüzü bir kapımız daha olacak." ifadelerini kullandı.

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