Yabancı gençlere Ardahan'ın tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyor Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında Ardahan'a gelen farklı ülkelerden gelen 48 gence, kentin tarihi ve turistik yerleri gezdiriliyor.

ARDAHAN (AA) - Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında Ardahan'a gelen farklı ülkelerden gelen 48 gence, kentin tarihi ve turistik yerleri gezdiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Macaristan, Polonya, Romanya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'den gelen gençler, şehri tanıma fırsatı buluyor.

Yaklaşık 10 gün sürecek gezi programı kapsamında Çıldır Gölü, Ardahan Kalesi ve Şeytan Kalesi'ni ziyaret eden gençler, bu süreçte kentteki tarihi ve doğal güzellikleri tanıyıp yörenin kültürünü öğrenecek.

Grup Koordinatörü Suat Özyeşilova, AA muhabirine, gençlerin Ardahan'ı çok beğendiğini söyledi.

Gençlerin nefrete karşı koymak için bir araya geldiğini ifade eden Özyeşilova, şöyle konuştu:

"Farklılıklarımızı, farklı kültür ve inançlara karşı hoşgörüyü artırmak için Ardahan'dayız. Projemiz çok güzel geçiyor. Yaptığımız etkinliklerle Ardahan'ı ve Türkiye'yi tanıtıyoruz. Çok keyifli vakit geçiriyorlar. Katılımcılar ülkelerinin kültürünü anlatırken, bizim kültür hakkında da bilgi sahibi oluyorlar. Nefrete ilişkin çözüm önerilerini paylaşıyoruz. Akşamları da kültürel etkinlik düzenliyoruz. Yeni kültürler tanıma şansı bulanlar, ayrıca başkasının kültürünü tanıma şansı buluyor."

Polonyalı Ida Pıatkowska da gezinin çok verimli geçtiğini belirterek, "Böyle yerleri çok severim. Özellikle doğaya bağlı yerlere bayılırım. O yüzden burayı herkese tavsiye ederim." dedi.

Ahsen Sude Bulut da gezi programlarının güzel ilerlediğini dile getirerek, "Günlerimiz dolu dolu geçiyor. Bölgenin tarihi ve kültürünü tanıtma fırsatı buluyoruz." ifadesini kullandı.