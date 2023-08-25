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        Ardahan'da "mayıs sinekleri"nin günlerdir devam eden "ölüm uçuşu" sona erdi

        Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan türlerin, bir hafta süren "ölüm uçuşu" denilen son uçuşları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 21:53 Güncelleme: 25.08.2023 - 22:09
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        Ardahan'da "mayıs sinekleri"nin günlerdir devam eden "ölüm uçuşu" sona erdi
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        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan türlerin, bir hafta süren "ölüm uçuşu" denilen son uçuşları tamamlandı.

        Bu yıl çoğunlukla Kura Nehri bölgesinde toplanan sinekler, Ardahan Kalesi ve Şehir Stadyumu çevresinde de görüldü.

        Günlerdir özellikle havanın kararmasıyla yoğunlaşan ve aydınlatma lambalarının etrafını saran sinekleri, vatandaşlar ilgiyle izleyip görüntülemeye çalıştı.

        Sineklerin yaklaşık yarım saat süren uçuşları ölümleriyle noktalanıyor.

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