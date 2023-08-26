Ardahan'da gönüllü veterinerler sahipsiz hayvanları aşılama çalışmasına katıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da gönüllü veterinerlerce hayvan barınağında kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapıldı.

Gönüllü bir grup veteriner hekim, Ardahan Belediyesine ait hayvan barınağında belediye ekipleriyle kısırlaştırma ve aşılama çalışmasına katıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye olarak sahipsiz hayvanlara sahip çıktıklarını söyledi.

Gönüllü 5 veteriner hekime teşekkür eden Demir, "Kısırlaştırılmış, aşıları yapılmış ve kulağında küpe olan sokak hayvanlarından korkmayalım. Onlar uysallaşmış durumdadır. Sadece elimizden geldiğince mama ve su verelim. Küpeli dostlarımız, doğal yaşamı dengeleme ve koruma açısından büyük bir şanstır." dedi.

Dünyanın diğer canlılara da ait olduğunu belirten Demir, bu sebeple her türlü canlıya sahip çıkmak gerektiğini ifade etti.