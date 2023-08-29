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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ardahan'da partililerle buluştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:32 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:32
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Ardahan'da partililerle buluştu:
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        ARDAHAN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Muhalefet ciddi bir kafa karışıklığı içerisinde. Onların bu duruşu millet için bir talihsizlik." dedi.

        AK Parti Ardahan İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen İleri, seçim dönemlerinde değil her zaman sahada olduklarını söyledi.

        Vatandaşla iç içe olduklarını ifade eden İleri, şöyle konuştu:

        "AK Parti'nin 22 yılı tekrar Türkiye için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde samimiyet, çalışkanlık ve mücadelecilik şiarıyla milletin hizmetindeyiz. AK Parti 22 yılın 21 yılını iktidarda geçiren siyasi harekettir, milletin hareketidir. Bu anlamda da dünya markası olmuştur. Hizmetleri saymaya kalksak vakit yetmez. Vesayetin sonlandırılmasından tutun, özgürlük alanların genişletilmesine, ekonomide ihracat rekorlarının kırılmasına, terörle mücadelede çok önemli aşamalara gelinmesine kadar birçok hizmet yapıldı. Bir yanda vesayetle mücadele ediyorsunuz, diğer yandan milletin kalkınması noktasında hamleleri ortaya koyuyorsunuz. İşte bu enerji işidir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Enerjimiz yüksek, çünkü biliyoruz ki millet bizimle beraber. Bitmez tükenmez bir enerji ile gece gündüz demeden çalışmaya kararlıyız."

        Her daim sahada, milletin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan İleri, "Önümüzdeki yerel seçimlerde emaneti sahibine teslim edeceğiz. Karşımızdaki muhalefetin halini ibretle, biraz da tırnak içinde 'üzüntü' ile izliyoruz. Çünkü biz de biliyoruz ki bu millet, böyle bir muhalefet anlayışını kesinlikle hak etmiyor. Muhalefet ciddi bir kafa karışıklığı içerisinde. Onların bu duruşu millet için bir talihsizlik." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın da katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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