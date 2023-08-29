Ardahan Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Demir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ordu ve millet dayanışmasıyla kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos 1922'de eşsiz zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan toprakların kurtarıldığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu zaferle vatan toprakları kurtarılmış ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının da yolu açılmıştır. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve ebedi varlığımızı teminat altına alan 30 Ağustos Zaferi ile milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye, tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik iç ve dış tehditleri, bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum."

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti bağımsızlık içinde yaşama şerefine kavuşmuştur." ifadelerine yer verdi.