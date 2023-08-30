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        Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ve JAK kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:15 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:21
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        Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ve JAK kurtardı
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        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ve JAK ekiplerince indirildi.

        Merkeze bağlı Sarıyamaç köyü Yayla mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek, yardım istedi.

        Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri, keçileri bağladıkları halatlarla kurtardı.

        Keçilerine kavuşan Faruk Gencer, görevlilere teşekkür etti.

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