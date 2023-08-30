Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ve JAK kurtardı
Giriş: 30.08.2023 - 15:15 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:21
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ve JAK ekiplerince indirildi.
Merkeze bağlı Sarıyamaç köyü Yayla mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek, yardım istedi.
Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri, keçileri bağladıkları halatlarla kurtardı.
Keçilerine kavuşan Faruk Gencer, görevlilere teşekkür etti.