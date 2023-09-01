Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:48 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARDAHAN (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bizim ihracatımız geçen yıl 254 milyar dolar idi. Bu sene son 12 ay itibarıyla aynı rakamdayız. Dünya ticareti geriledi ama biz depremin olumsuz etkilerine rağmen aynı seviyeyi koruduk." dedi.

        Türkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapısı Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernize edilerek yeniden hizmete girmesi nedeniyle, gümrük binası önünde kurulan platformda açılış programı düzenlendi.

        Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'da Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Daha önce başka kapıları modernize ettiklerini, Türkiye'nin en doğusunda Türkgözü'nün de modernize edildiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

        "620 milyar dolarlık ihracat ve ithalat toplamı olan dış ticaretin gerçekleştirildiği 152 kapının yönetiminden sorumluyuz. Bu kapsamda GTİ ile işbirliği yaparak 13 önemli kapıyı modernize ettik. Gürbulak'ta da devam ediyor. İnşallah onun da açılışını yapacağız. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Dış ticaretimiz ne kadar artarsa ülkeler arasındaki barış ve dostluk da o kadar artacak, refah artacak. Ülkelerin büyümesi ve zenginliği artacak. Türkiye uluslararası ticaretin koridorunun tam merkezinde yer alıyor. Doğu-Batı ekseninde, kıtaları birbirine bağlayan stratejik coğrafi bir konuma sahibiz. İpek Yolu ile bağlayan çok önemli bir geçiş noktası olan Gürcistan ile çok önemli bir sınırı paylaşıyoruz. Biri Sarp, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü kapıları, her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olsun. Zenginlik katsın inşallah."

        "Bizim ihracatımız geçen yıl 254 milyar dolar idi. Bu sene son 12 ay itibarıyla aynı rakamdayız. Dünya ticareti geriledi ama biz depremin olumsuz etkilerine rağmen aynı seviyeyi koruduk" diyen Bolat, şöyle devam etti:

        "İhracatımızın yüzde 59'u deniz yolu ile yapılırken, yüzde 31’i kara yoluyla, yüzde 8'i de hava yoluyla yapılıyor. Demek ki ihracatımızın üçte birinin yapıldığı kara yollarımızda sınır geçişlerimizde çok modern, hızlı ve dijital işleyen gümrük kapılarımıza ihtiyacımız var. Türkiye'nin 620 milyar dolarlık dış ticareti Bakanlığımız gümrük teşkilatımızın çalışmalarıyla yönetilmektedir. Buradaki başarımız dış ticaretimizin artmasını sağlayacaktır."

        Bolat, Gürcistan ile Türkiye arasında kimlikle işlemlerin geçişleri hızlandırdığını, bunun büyük önem taşıdığını ifade etti.

        - "Türkiye'ye en modern gümrük kapılarını kazandırdık"

        Uzak Doğu ve Orta Asya'ya ulaşımın hızlanmasının bakanlığının çok önemli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

        "Gürcistan’a açılan üç kapı ile 2021'de araç sayısı 534 bin iken, 2022’de bu rakam 940 bine ulaştı. İşte görüyorsunuz, bu modernleştirme çalışmaları bu trafiği hızlandırmıştır. Ülkemize 2022’de gelen hava, deniz ve kara yoluyla toplam 60 milyon yolcunun 15 milyonu kara yoluyla gelmiş. Bu 15 milyon yolcunun yaklaşık 3 milyona yakını Sarp, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Gümrük kapılarından giriş yapmış. 2023'ün ilk 7 ayında bu üç kapımızda 3,5 milyonu aşmış bulunmakta. Günlük yolcu trafiği 16 bin civarında. Bu nedenle gerekli altyapılar hazırlanmıştır. Altyapıya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu da yoğunluğu önlüyor. Göçmen kaçakçılığını önlemek için en modern cihazlar kullanılıyor. Türkiye'ye en modern gümrük kapılarını kazandırdık. Buradaki çalışmalar Sarp'daki yığılmayı da azaltacaktır. Burası üzerinden yönlendirecektir."

        Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi her alanda daha ileri noktalara taşıma hedeflerinin olduğunu ifade eden Bolat, küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek politika belirlemeyi sürdüreceklerini söyledi.

        Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Bolat, "Birçok ülkede yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Birçok zirvede dış ekonomik ilişkilerimizi azami düzeyde geliştirmek ve ülkemize fayda sağlamak için çok yoğun bir dış temaslar, ticaret diplomasisi gerçekleştiriyoruz. Lojistik sektörü en önemli sektör. Bu pandemide anlaşıldığı gibi en önemli sektörlerin başında lojistik geliyor. Ulaşmıyorsa kıymeti sıfırdır. Bu nedenle taşımacılığı geliştirmek en önemli hedefimiz." diye konuştu.

        1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayan Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın özellikleri hakkında bilgi verdi.

        Programa, Gürcistan Maliye Bakan Birinci Yardımcısı Giorgi Kakaurıdze, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çevre illerden ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı, Bakan Bolat'ın katıldığı törenle a...
        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı, Bakan Bolat'ın katıldığı törenle a...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışında konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışında konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu
        Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ve JAK kurtardı
        Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ve JAK kurtardı
        Ardahan'da foseptik çukuruna düşen atı AFAD kurtardı
        Ardahan'da foseptik çukuruna düşen atı AFAD kurtardı
        Ardahan'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Ardahan'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı