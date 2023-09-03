Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" düzenlendi.

        Rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda düzenlenen organizasyona 21 ilden yaklaşık 100 at katıldı.

        Yüzlerce atseverin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Şampiyonada, üçlü tay kategorisinde Abdulkadir Baykal, dörtlü tay kategorisinde Halit Özgün, başaltı ve küçük orta kategorilerinde Ferda Kaya, deste kategorisinde Talip Özgün, baş ve büyük orta kategorilerinde Samet Yılmaz, ikili tayda ise Murat Haki birinci oldu.

        Vali Hayrettin Çiçek, başarılı olan sporculara ödüllerini vererek kendilerini tebrik etti.

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, sahanın altyapısına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Şehrimiz için maziden gelen bir kültürü yaşatıyoruz. Spor Bakanımızdan taleplerimiz oldu. Önümüzdeki yıl itibarıyla saha ve çevre düzenlemesi, at haraları ve tribünler yapılacak." diye konuştu.

        Etkinliklerin ardından ödül töreni sırasında protokol için hazırlanan çadır, sağanak ve rüzgarın etkisiyle devrildi.

        Olayda olumsuz bir durum yaşanmadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için...
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan´da rahvan at yarışları yapıldı
        Ardahan´da rahvan at yarışları yapıldı
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda konuştu:
        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı, Bakan Bolat'ın katıldığı törenle a...
        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı, Bakan Bolat'ın katıldığı törenle a...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışında konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışında konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu