Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da üreticilere yayık ve otomatik krema makinesi dağıtıldı

        Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Çiğ Süte Halk Elinde Katma Değer Kazandırılması" projesi kapsamında 95 üreticiye otomatik krema ile yayık makinesinin dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:30 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da üreticilere yayık ve otomatik krema makinesi dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Hayrettin Çiçek, ARÜ Aşık Şenlik Konferans Salonu'ndaki programda, özellikle kadın üreticilere önem verdiklerini söyledi.

        Projedeki gibi sütte katma değerin olması gerektiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bir ilin kalkınması adına kadınlarımız çok önemli, sosyal hayatımızın en önemli parçası. Tarım ve hayvancılığın önem arz ettiği ilimizin de kalkınması adına kadınlarımızın üretimin içerisinde yer almasını önemsiyoruz. Fakat çok daha nitelikli ve katma değer yaratıcı bir şekilde tarımsal üretimin içinde olmaları gerekiyor. Ürettiğimiz süte daha bir katma değer kazandırmamız lazım ki bölgesel kalkınmamıza faydası, katkısı söz konusu olsun. Bu proje de bu kapsamda ortaya konulan bir proje. İnşallah ileride uygulanacak çok daha büyük projelerin merhalelerinden birisi olur."

        ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ise projelerle Ardahan'ın sadece sütünü değil, diğer ürünlerini de değerlendirmek amacında olduklarını dile getirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de benzer projeleri hayatı geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından 95 üreticiye otomatik krema ile yayık makinesi teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı
        Ardahan'da "9. Rahvan At Yarışları ve 7. Doğu Anadolu Şampiyonası" yapıldı
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Ardahan´da rahvan at yarışları yapıldı
        Ardahan´da rahvan at yarışları yapıldı
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda konuştu:
        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı, Bakan Bolat'ın katıldığı törenle a...
        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı, Bakan Bolat'ın katıldığı törenle a...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışında konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışında konuştu: